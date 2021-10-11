Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alacağını duyurduktan sonra başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Bakanlığın ilanına başvuru yapmak isteyenler, başvuru zamanına dair detayları gündeme getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı iş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın ardından bakanlığın kadrolarına girmek isteyen başvuru detaylarını araştırmaya başladı.

Başvuru yapmak isteyenler, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları nelerdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince ilgili KPSS puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak,

6) Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel sağlık durumu bulunmamak, 8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 2) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olmak,

3) Usta Gemici veya güverte sınıfı daha üst bir yeterlilikte en az

3 (üç) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu belgelemek (çalışılan iş yerinden bu görevin yapıldığına dair alınan antetli ve onaylı belge vs.),

4) Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak,

5) Öncelik hakkına sahip olan adaylar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmanın yanı sıra özel ve genelde belirtilen tüm şartları taşıyor olmak,

6) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

2) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3) KPSS (P93) puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS (P93) puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı aday ile öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı aday İŞKUR tarafından belirlenerek Bakanlığımıza bildirilecektir.

4) İlan edilen listelerle birlikte adaylardan istenilecek genel ve özel şartlara ilişkin belgeler şahsen veya posta yoluyla "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No.5 Emek, Çankaya/ANKARA" adresine teslim etmeleri istenilecek ve teslim edilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

6) İlan edilen başvuru şartlarım taşımayan adaylar sözlü sınava çağırılmayacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü/Uygulamalı sınav, İstanbul' da yapılacak olup sınav tarihi ve yerine ilişkin duyuru Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinden yapılacak ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınavda adaylar, Mesleki Alan (40 puan), Genel Kültür (20 puan), Bakanlık Teşkilatı/Bakanlık Görev ve Yetki Alanı (20 puan), Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) konularından olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden sözlü sınava alınacaktır.

2) Mesleki alan (40 puan) ile ilgili değerlendirme, sözlü soru haricinde adayların mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak seyir tecrübesine yönelik yapılacak uygulamalı sınav ile belirlenecektir.

3) Sözlü sınav puanı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak değerlendirme sonucunda 100 tam puan üzerinden değerlendirilmek üzere her bir üyenin vereceği puanların aritmetik ortalamasının alınmasıyla belirlenecektir.

4) Adaylar sözlü sınava gelirken geçerli kimlik belgelerinden birini [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)] yanlarında bulunduracaklardır. Belirtilen kimlik belgeleri dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek olup kimlik belgeleri bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

5) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav tarihinde değişiklik olması halinde Bakanlığımızın (www.uab.gov.tr) internet sitesinde duyuru yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞARI SIRALAMASI

1) Adayların başarı puanı, KPSS P93 puanının %40'ının, sözlü sınav puanının %60'ının alınmasıyla belirlenecek olup, en yüksek başarı puanından başlanmak üzere yapılacak sıralama ile de başarı sıralaması belirlenecektir. 2) Adayların başarı puanının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

3) Başarı sıralamasına göre açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıya kadar yedek aday belirlenecek olup Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1) Asıl adaylar, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip göreve başlatılacaklardır.

2) Alınacak işçi personelin deneme süresi 60 (altmış) gün olup, İş Kanunu'nun 15'inci maddesine istinaden belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunmaktadır.

3) İşe başlayacak adaylar Kurumun öngördüğü yerde çalışmayı kabul etmiş sayılır.

4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.

5) Belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.