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    Ülke TV canlı yayınında sürpriz misafir kedi

    Ülke TV canlı yayınında sürpriz misafir kedi

    Ülke TV'de Mustafa Yıldız'ın sunduğu 5. Gün Programı'nda, canlı yayın sırasında moderatörün masasına çıkan kedi, masadaki eşyalarla oynarken sunucu Yıldız'ı ve konukları güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 06:02
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    Ülke TV'de Mustafa Yıldız'ın sunduğu 5. Gün Programı'nda, canlı yayın sırasında stüdyoya giren ve moderatörün masasına çıkan kedi, konukları neşelendirdi.

    "ARAMIZA KARA KEDİ GİRMESİN"

    Yayına dışarıdan bağlanan konuklardan Dr. Erdoğan Karakuş, "Aramıza kara kedi girmedi İnşallah, tekirmiş o erkek kedi" diyerek takıldı.

    Masadaki eşyalarla oynarken sunucu Yıldız'ı ve konukları güldürdü.

    Ülke TV canlı yayınında sürpriz misafir kedi-Video

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