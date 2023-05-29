Ülkeyi terk eden Tolga Karel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! "İstifanızı açıklayın" Dün gerçekleşen tarihi seçim sonrası bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan zafer elde etti. Ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geliyor. Yıllar önce Türkiye'yi terk eden oyuncu Tolga Karel de Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

Türkiye dün tarihi seçime gitti. 28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan 13. cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrasında yenilgiyi hazmedemeyen ünlülerden istifa paylaşımları geliyor.

Bazı ünlü isimlerden ise tepki yazıları gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Tolga Karel de Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Bir dönem Yaprak Dökümü dizisinde Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, ardından Survivor yarışmasıyla adını duyurmuştu.

Yıllar önce ülkeyi terkedip ABD'ye yerleşen Tolga Karel, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu.

"İstifanızı açıklayın"

Ünlü oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıda şu sözlere yer verdi:

"Evet ne demiştim Sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz emekler için teşekkürü bir borç biliriz ve bir zahmet hemen bu gece istifanızı açıklayın! Eminim sizi bu millet emeklilik hayatınızda mutfakta hanımınızla patatesli yumurta yaparken ki programlarınızı çok daha severek izleyecektir"

Paylaşımlara devam eden Tolga Karel, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği paylaşımda şu sözlere yer verdi: