Ümit Besen kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ümit Besen hakkında bilgiler..

Türk taverna müziği sanatçısı Ümit Besen, Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında yer alıyor. İzleyiciler, Ümit Besen kimdir? sorusuna yanıt arıyor. İşte biyografisi..

Müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta, yaşayan efsane Coşkun Sabah şarkıları söylenecek.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında ise Türk müziğinin sevilen ismi Ümit Besen yer alıyor. Sevilen müzisyen programda eski şarkılarını seslendirerek izleyenlerin kulaklarının pasını silecek.

Okul Yolunda, Nikah Masası, Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi gibi şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran sanatçının hayatına dair bilgiler araştırılıyor.

Peki, Ümit Besen kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Ümit Besen hakkında merak edilenler...

ÜMİT BESEN KİMDİR?

4 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bıraktı.

Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi.

Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti.

Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.

Yayınladığı albümlerin yanı sıra beyaz perde de başarısını kanıtlayan Ümit Besen, o yıllarda rol aldığı filmlerlele de gönüllerde taht kurdu. 2015 yılında, 80'lerin unutulmaz hiti "Nikah Masası" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır.

2016 yılında DMC'den çıkan "Başka" adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendiren Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır.

Ümit Besen ayrıca Teoman, Mirkelam, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, Manga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band’ den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir.