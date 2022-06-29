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    Ümit Erdim "2.5 milyar maaş arabamın mazotuna yetmez" diyen gelin adayından helallik istedi!

    Evlendirme programında yaptığı açıklamayla fenomen olan gelin adayı Çiğdem, oyuncu Ümit Erdim'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu.
    • 29.06.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 16:58
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    Ümit Erdim '2.5 milyar maaş arabamın mazotuna yetmez' diyen gelin adayından helallik istedi!

    Show TV’de sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği 'Evleneceksen Gel' adlı evlilik programı, yayınlandığı döneme damga vuran programlardan biri oldu.

    Programdaki gelin adayı Çiğdem, kendisiyle evlenmek isteyen bir damat adayının maaşını düşük bulmuştu.

    Yaptığı konuşmayla fenomen olan gelin adayı Çiğdem, kendisine talip olan damat adayına şu sözleri söylemişti:

    "2.5 milyar maaşla bana bakabileceğini aklın kesiyor mu? Ben masraflı bir kadınım. Aksesuarıma çok düşkünüm. Yaşantı tarzım çok farklı. 2.5 milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini…"

    Sosyal medya bir süre adından söz ettiren Çiğdem, artan yakıt fiyatlarının ardından tekrar gündem oldu.

    "Arabanın deposunu 2.530 liraya doldurdum"

    Başarılı oyuncu Ümit Erdim, fenomen olan gelin adayını paylaşarak helallik istedi.

    Twitter hesabından paylaşım yapan Erdim'in kullandığı ifadeler:

    "Seninle de çok dalga geçmiştik, hakkını helal et abla. Pazar günü arabanın deposunu 2.530 liraya doldurdum."

    Gelin adayından damat adayına: O para mazotuma yetmez

    Ümit Erdim '2.5 milyar maaş arabamın mazotuna yetmez' diyen gelin adayından helallik istedi! #1Ümit Erdim '2.5 milyar maaş arabamın mazotuna yetmez' diyen gelin adayından helallik istedi! #2

    Ümit Erdim '2.5 milyar maaş arabamın mazotuna yetmez' diyen gelin adayından helallik istedi! #3


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