Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim kimdir? Buket Aydın'ın konuğu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim hakkında...

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'in hayatı, Buket Aydın'ın sunduğu ''Tarafını Seç'' programına konuk olmasının ardından merak konusu oldu. Peki Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sunuculuğunu Buket Aydın'ın üstlendiği ve Haber Global'de yayınlanan ''Tarafını Seç'' programı, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Her hafta farklı isimlerin konuk olduğu programın bu haftaki konukları ünlü oyuncu Ümit Erdim ve Eser Yenenler oldu.

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'in hayatı hakkında bilgiler, pogramın izleyicileri tarafından merak konusu oldu.

Peki Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim kimdir? Seda Erdim kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ünlü oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, 30 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Hostes ve tercüman olduğu öğrenilen Seda Erdim, sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşım yapmaktadır.

Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Seda Erdim'in Instagram kullanıcı adı seda.erdim'dir.