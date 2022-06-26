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    Ümmiye Koçak kimdir? 'Ronaldo ile reklam filmi çeken torosların kadını'

    Toroslardan dünyaya açılan bir hikayenin başrolü Ümmiye Koçak kimdir?Milyonlarca kadına umut veren Ümmiye Koçak'ın hayatı merak konusu..
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2022 - 20:17
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    Ümmiye Koçak kimdir? 'Ronaldo ile reklam filmi çeken torosların kadını'

    Torosların eteğinden dünyaya açılan Ümmiye Koçak bugünlerde sosyal medyada gündem oldu.Yaşadığı köyde kurduğu tiyatro topluluğuna öncülük eden Ümmiye Koçak'ın ünü dünyaya açıldı.

    Geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile bir reklam filminde hem oynayıp hem yönetmenliğini yapan Ümmiye Koçak kimdir?

    Ümmiye Koçak kimdir? Ronaldo ile reklam filmi çeken torosların kadını #1

    Ümmiye Koçak kimdir?

    Ümmiye Koçak Adana'nın Çelemli köyünde 1957 yılında dünyaya geldi.10 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Koçak ailenin 6. çocuğudur.İlkokuldan sonra okula gönderilemeyen Ümmiye Koçak okuduğu kitaplar sayesinde kendisini geliştirmeye başladı.

    Ümmiye Koçak kimdir? Ronaldo ile reklam filmi çeken torosların kadını #2

    Evlendikten sonra Mersin'in Arslanköy ilçesine gelin olarak gelen Ümmiye Koçak burada köy kadınlarının yaşadığı sorunları bütün dünyaya göstermek için 2001 yılında 'Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu' isminde bir oluşum kurdu.

    Ümmiye Koçak kimdir? Ronaldo ile reklam filmi çeken torosların kadını #3

    Köyde kapı kapı gezerek hayallerini anlatan Ümmiye Koçak ikna edebildiği kadınlar ile tiyatro oyunları sergilemeye başladı.Gün geçtikçe popülerliği artan Koçak'ın ünü adeta dünyaya yayıldı.

    Ümmiye Koçak kimdir? Ronaldo ile reklam filmi çeken torosların kadını #4

    Birçok ödül alan Ümmiye Koçak en büyük ödülünü ABD'de aldı.Ümmiye Koçak'ın yazdığı "Yün Bebek"  filmi New York film festivalinde ödüle layık görüldü.Ümmiye Koçak 'Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülüne layık görülere ödülünü teslim aldı..

    Ümmiye Koçak kimdir? Ronaldo ile reklam filmi çeken torosların kadını #5


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