Umut Eker kimdir? Umut Eker kaç yaşında, evli mi? Umut Eker hayatı ve biyografisi..

Moda yarışmalarındaki jüri üyeliği ile tanınan Umut Eker, yeni projesiyle ekranlara çıktı. Doya Doya Moda programına jüri olarak katılan Umut Eker hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Stil ve moda programlarıyla ekranların sevilen yüzü haline gelen Umut Eker, sempatik tavırları ve giyim tarzı ile de büyük ilgi görüyor.

Doya Doya Moda All Star konseptiyle devam eden moda yarışmasının yeni jürisi Umut Eker hakkındaki bilgiler araştırılmaya başladı.

Didem Soydan ile yakın arkadaş olan Umut Eker, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Hayatı be biyografisine dair detaylar merak konusu olan Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Umut Eker kimdir? İşte detaylar..

UMUT EKER KİMDİR?

Umut Eker, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Açık Öğretim Fakültesinde Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde başlamış ancak bankacı olmak istemediği için okulu da stajı da yarıda bırakmış.

Eker ünlü bir firmaya girerek mağazada satış temsilcisi olmayı tercih etmiştir. Umut Eker model ve stil danışmanı olan Umut Eker daha önceden Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı.

Bu sırada manken Didem Soydan tarafından fark edilerek çalışma alanını değiştirmiştir. Tarkan, Emre Altuğ, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlere stil danışmanlığı yapmıştır.

Dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Eker, ilk dövmesini 17 yaşında yaptırmış ve o yaştan sonra yaşadığı özel anıları vücuduna kazımış.

Umut Eker, 2009 – 2012 yılları arasında modacı Simay Bülbül ile birlikte oldu, ardından 2012 yılında oyuncu Naz Elmas ile birliktelik yaşadı. Eker, daha sonra 3 yıl aşk yaşadığı Selin Türkmen ile de yollarını ayırdı.

2015 yılında "Bu Tarz Benim" yarışmasında jüri koltuğunda oturdu.