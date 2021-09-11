Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Serenay Sarıkaya sonunda sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz günlerde Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sarıkaya, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Tuba Büyüküstün'le yaşadığı aşkla adını duyuran 31 yaşındaki işletmeci Umut Evirgen, ayrılığın hemen ardından 24 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bu ilişkisini de sessiz sedasız sonlandıran Evirgen'in adı bu sefer ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlamıştı. Umut Evirgen'in güzel oyuncu için mekan kapattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan ''Şahmeran'' dizisine hazırlanan Serenay Sarıkaya, sonunda sessizliğini bozdu. Ünlü işletmeci Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarına bakın ne yanıt verdi.

"BUNLAR İDDİA''

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Serenay Sarıkaya, magazin muhabirlerinin, Umut Evirgen ile aralarında çıkan aşk iddilarına ilişkin sorduğu''Hayırlı olsun diyelim mi?'' sorusuna yanıt verdi.

29 yaşındaki güzel oyuncu, ''Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia.'' dedi.

''YENİ İŞLERİM BAŞLIYOR, ÇOK HEYECANLIYIM''

''Umut çok eski arkadaşım. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım.'' ifadelerini kullanan Sarıkaya, söz konusu söylentilerin asılsız olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarının yönelttiği 'aşk' sorularını geçiştiren Serenay Sarıkaya, ''Yeni işlerim başlıyor, o yüzden çok heyecanlıyım.'' şeklinde konuştu.