Ünlü çift tekrar aynı dizide! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı 'Gecenin Ucunda' netleşiyor...

9 yıl önce Fatih Harbiye dizisinde rol alan ve ilişkileri evliliğe giden Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti, "Gecenin Ucunda" adlı diziyle yeniden ekranlara dönüyor.

Sefirin Kızı dizisiyle büyük beğeni toplarken sağlık sorunları nedeniyle ayrılma kararı alan Neslihan Atagül, geri dönmeye hazırlanıyor.

Star ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan 'Gecenin Ucunda' dizisiyle el sıkışan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile başrolü paylaşacak.

Son olarak Aşkın Tarifi dizisinde rol alan ve meslektaşı Serra Arıtürk ile adı magazinde anılan Kadir Doğulu ise, eşiyle 9 yıl sonra yeniden oynamanın heyecanını paylaşacak.

Gecenin Ucunda dizisi

Yönetmen koltuğuna Barış Erçetin'in oturduğu 'Gecenin Ucunda' dizisinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alıyor.

Peride Celal'in "En güzel aşk romanım" dediği 'Gecenin Ucunda'nın dizi uyarlamasında başrolleri, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu paylaşıyor.

Dizide Atagül, 'Macide' karakterine hayat verecekken, Kadir Doğulu ise 'Kazım' rolünde olacak.

Gecenin Ucunda dizisinde geçmişe sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat oluşturan Macide'nin etkileyici öyküsü konu alınıyor. Dizi, kendine göre insanca bir dünyaya ulaşmak isteyen Macide'nin hüzün dolu hikayesini izletecek.

Haziran'da sette, Eylül'de ekranlarda

Gecenin Ucunda dizisi için cast çalışmaları devam ederken, ekibin temmuz ayında sete çıkacağı öğrenildi.

Gazeteciler ile sohbet eden Kadir Doğulu ise dizinin yayın tarihine ilişkin konuştu.

Ünlü oyuncu "Çekimlere başlamaya az kaldı. Temmuzun ilk haftası sete çıkarız, eylül gibi de tahminen yayınlanır dizimiz." şeklinde konuştu.