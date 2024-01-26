Ünlü fenomen Kızılcık Şerbeti'nde! İşte Zülkar'ın kankisi Hamiyet...

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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamları yayınlanıyor.
Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı dizi, konuk oyuncular da ağırlıyor.
Son olarak Ajda Pekkan'ın geldiği Kızılcık Şerbeti'ne son transfer sosyal medyadan oldu.
Instagram'ın sevilen fenomen ismi, diziye konuk geliyor.
Kızılcık'ın yeni ismi
Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak bölümüne sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin konuk olacak.
Dizinin merakla beklenen bölümünde Meriç Keskin, Zülkar’ın (Bahtiyar Memili) arkadaşı Hamiyet karakterine hayat verecek.
Bölümde Zülkar’ın davetiyle Hamiyet’in Ünallar’ın evine gelişi izleyenleri kahkahaya boğacak.