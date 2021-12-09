- Haberler
- Medya Haberleri
- Ünlü isimler de kurtaramadı! Bir dizinin daha ekran macerası sona erdi
Ünlü isimler de kurtaramadı! Bir dizinin daha ekran macerası sona erdi
- Haber Merkezi
- 09.12.2021 - 16:25
Yönetmenliğini ve proje tasarımcılığını Şenol Sönmez'in üstlendiği Star TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Sana Söz, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.
Senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın kaleme aldığı O3 Medya imzalı Sana Söz dizisinin başrollerinde Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya yer alıyor.
7. BÖLÜMLE BİRLİKTE FİNAL YAPIYOR
Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan Elif'le Ömer'in hikayesini ekranlara taşıyan çiçeği burnunda diziden izleyicileri üzecek bir haber geldi. Sevilen dizi için final kararı alındı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrolünü Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın paylaştığı dizi, 7. bölümüyle birlikte ekrana veda edecek.
Dizide ayrıca Serkan Altunorak, Ayçin İnci, Hivda Zizan Alp, Orhan Güner, Ferhat Baynal, Yaşar Aydınoğlu, Aslıhan Kapanşahin, Atakan Hoşgören, Selin Genç, Selda Güldükoğlu, Ali Önsöz rol alıyordu.