Ünlü isimler de kurtaramadı! Bir dizinin daha ekran macerası sona erdi

Ünlü isimler de kurtaramadı! Bir dizinin daha ekran macerası sona erdi

Yayın hayatına yeni başlayan Star TV'nin iddialı dizisi Sana Söz'den üzen haber geldi. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı Sana Söz dizisi için final kararı alındı.

Yönetmenliğini ve proje tasarımcılığını Şenol Sönmez'in üstlendiği Star TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Sana Söz, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın kaleme aldığı O3 Medya imzalı Sana Söz dizisinin başrollerinde Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya yer alıyor.

7. BÖLÜMLE BİRLİKTE FİNAL YAPIYOR

Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan Elif'le Ömer'in hikayesini ekranlara taşıyan çiçeği burnunda diziden izleyicileri üzecek bir haber geldi. Sevilen dizi için final kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrolünü Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın paylaştığı dizi, 7. bölümüyle birlikte ekrana veda edecek.

Dizide ayrıca Serkan Altunorak, Ayçin İnci, Hivda Zizan Alp, Orhan Güner, Ferhat Baynal, Yaşar Aydınoğlu, Aslıhan Kapanşahin, Atakan Hoşgören, Selin Genç, Selda Güldükoğlu, Ali Önsöz rol alıyordu.