Ünlü isimlerin Instagram takipçi sayıları! Rekabet dijitalde

Sosyal mecralar arasında en popüler platform Instagram olurken, ünlü isimlerin takipçi sayıları gündeme geldi. Birbirinden ünlü şarkıcı ve oyuncular, aralarındaki rekabeti artık sosyal medyaya taşıdı.

Instagram, Twitter, Facebok, Snapchat ve daha birçok uygulama....

Sosyal medya kullanımı son yıllarda gittikçe yaygınlaşırken, ünlü isimler ise sık sık hayatlarına dair paylaşım yapıyor.

Uzun süre ekranda yer almayan ya da şarkı çıkarmayan isimler, özellikle Instagram üzerinden paylaşımlarını artırıyor.

Bazı isimlerin 10 milyondan fazla takipçisi olurken, bazılarının fotoğrafları ise bir milyondan fazla beğeniliyor.

Ancak sosyal medya takipçi sayıları tartışma konusu olurken, aradaki rekabeti ise kızıştırıyor.

Bazı isimler rakiplerine laf atarak, "takipçi satın aldıklarını" ima eden ifadeler kullanıyor.

Bu durum ne kadar doğru bilmiyoruz ancak kimin Instagram üzerinden kaç takipçisi var bir bakalım istedik. İşte ünlü isimlerin takipçi sayıları!

HANDE ERÇEL: 24,7 M

Hande Erçel güzelliği ile dikkati çekerken, sosyal medyadan takipçileri için sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Erçel'in paylaşımları bir milyon fazla beğeni alıyor.

BURAK ÖZÇİVİT: 19,1 M

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in her paylaşımı beğeni ile takip edilirken, en fazla ailesi ile yaptığı paylaşımlar yorum alıyor.

FAHRİYE EVCEN: 12,1 M

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan ile sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Oyuncunun fotoğrafları iki milyondan fazla kişi tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

HADİSE: 13,1 M

Başarılı şarkıcı Hadise'nin takipçi sayısı yüksek olmasına rağmen, beğeni sayıları düşük.

Bu durum bir dönem, "Hadise'nin takipçileri sahte, takipçi satın alıyor" sözlerini gündeme getirmişti.

TARKAN: 4,9 M

Instagram'a diğer ünlü isimlere göre oldukça geç katılan Tarkan, çabuk adapte oldu.

Şarkıcı ailesi ile olan karelerini paylaşırken, kızını göstermeyi ise tercih etmiyor.

MURAT BOZ: 11 M

Başarılı ve yakışıklı şarkıcı Murat Boz, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Oyuncunun paylaşımı diğer ünlü isimler gibi binlerce beğeni alıyor.

ASLI ENVER: 6 M

Murat Boz deyince akla ilk Aslı Enver gelmesine rağmen, çift uzun zaman önce ayrıldı.

Şu sıralar ekranlarda boy göstermeyen oyuncu, güzelliğini 6 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşıyor.

DEMET AKALIN: 9,8 M

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyanın en aktif isimlerinden birisi..

Her gün fotoğraf ve video paylaşan şarkıcının bin 129 gönderisi bulunuyor.

CANSU DERE: 2,2 M

Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere, sosyal medyada diğer isimler kadar aktif değil ancak paylaştığı karelerle adından söz ettirmeyi başarıyor.

SILA: 3,2 M

Şarkıcı Sıla aynı Cansu Dere gibi sosyal medyada aktif olan isimlerden değil.

Oyuncu doğum günleri ve konser paylaşımları için Instagram'a gönderi atmayı tercih ediyor.

İLAYDA ALİŞAN: 2,5 M

Masumiyet dizisinde beğeni toplayan ve şu sıralar Kırmızı Oda dizisinde boy gösteren Alişan, paylaştığı karelerle takipçilerinden tam not aldı.

BURCU ÖZBEK: 7,9 M

Şu sıralar Aşk Mantık İntikam dizisinde boy gösteren Özbek, 7,9 milyonluk takipçisi için birbirinden iddialı pozlar paylaşıyor.

İLHAN ŞEN: 1,2 M

Burcu Özbek'in partneri yakışıklı oyuncu İlhan Şen, kısa süre içinde bir milyona ulaştı.

Instagram hesabından paylaştığı pozları beğenilen Şen, oyunculuğu ile göz dolduruyor.

AKIN AKINÖZÜ: 3,1 M

Hercai dizisi ile adını duyuran Akın Akınözü, kısa süre içinde 3 milyona ulaştı.

Sosyal medyada aktif olmayan oyuncu, yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

EBRU ŞAHİN: 3,6 M

Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren ve popülerliğini artıran oyuncu, Cedi Osman ile çektirdiği aşk dolu kareleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.

KEREM BÜRSİN: 9,4 M

Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Bürsin, birbirinden yakışıklı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

MELİS SEZEN: 1,2 M

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmını oldukça aktif kullanıyor.

ÇAĞLA ŞIKEL: 3,9 M

Ekranların ve podyumların en sevilen yüzü Çağla Şıkel, sosyal medyaya çocukları ile olan karelerini atmayı tercih ediyor.

DENİZ BAYSAL: 4,7 M

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal sosyal medyada çok aktif değil ancak paylaştığı fotoğraflar ile dikkati çekmeyi başarıyor.