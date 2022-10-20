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    • Ünlü isimlerin memleketlerini duyan 'Yok artık' dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri...

    Ünlü isimlerin memleketlerini duyan 'Yok artık' dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri...

    Televizyon ekranları ve müzik sektöründen pek çok ünlü ismin memleketleri merak konusu oldu. İşte Eda Ece, Şeyma Subaşı, Burcu Esmersoy, Sinem Kobal, Hazal Kaya gibi pek çok ismin memleketi!
    • 20.10.2022 - 16:46
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    Ünlü isimlerin memleketlerini duyan 'Yok artık' dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri...

    Ünlü isimlerin memleketlerini duyan Yok artık dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri... #1

    Pınar Deniz - Mardin

    Ünlü isimlerin memleketlerini duyan Yok artık dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri... #2

    Melisa Şenolsun - İzmir

    Ünlü isimlerin memleketlerini duyan Yok artık dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri... #3

    Demet Özdemir - Kocaeli

    Ünlü isimlerin memleketlerini duyan Yok artık dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri... #4

    Burak Özçivit - İstanbul / Sarıyer
    Ünlü isimlerin memleketlerini duyan Yok artık dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri... #5

    Melisa Aslı Pamuk - Hatay

    Ünlü isimlerin memleketlerini duyan Yok artık dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri... #6

    Burçin Terzioğlu - Trabzon / Of

    Ünlü isimlerin memleketlerini duyan Yok artık dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri... #7

    Uraz Kaygılaroğlu - Balıkesir

    Ünlü isimlerin memleketlerini duyan Yok artık dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri... #8

    Mehmet Yalçınkaya - Bolu

    Ünlü isimlerin memleketlerini duyan Yok artık dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri... #9

    Aleyna Tilki - Konya


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