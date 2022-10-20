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Ünlü isimlerin memleketlerini duyan 'Yok artık' dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri...

Ünlü isimlerin memleketlerini duyan 'Yok artık' dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri...

Televizyon ekranları ve müzik sektöründen pek çok ünlü ismin memleketleri merak konusu oldu. İşte Eda Ece, Şeyma Subaşı, Burcu Esmersoy, Sinem Kobal, Hazal Kaya gibi pek çok ismin memleketi!