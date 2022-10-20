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- Ünlü isimlerin memleketlerini duyan 'Yok artık' dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri...
Ünlü isimlerin memleketlerini duyan 'Yok artık' dedi! İşte televizyonun tanınan simaları ve memleketleri...
Televizyon ekranları ve müzik sektöründen pek çok ünlü ismin memleketleri merak konusu oldu. İşte Eda Ece, Şeyma Subaşı, Burcu Esmersoy, Sinem Kobal, Hazal Kaya gibi pek çok ismin memleketi!
- 20.10.2022 - 16:46
Pınar Deniz - Mardin
Melisa Şenolsun - İzmir
Demet Özdemir - Kocaeli
Burak Özçivit - İstanbul / Sarıyer
Melisa Aslı Pamuk - Hatay
Burçin Terzioğlu - Trabzon / Of
Uraz Kaygılaroğlu - Balıkesir
Mehmet Yalçınkaya - Bolu
Aleyna Tilki - Konya