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    Ünlü komedyen, Zehra Güneş itirafıyla ağızları açık bıraktı! 'Onunla asansörde...'

    Bir Youtube programına konuk olan ünlü komedyen Baturay Özdemir, Zehra Güneş hakkındaki itirafıyla duyanları şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 16:02
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    Ünlü komedyen, Zehra Güneş itirafıyla ağızları açık bıraktı! 'Onunla asansörde...'

    Mehmet Demirkol'un YouTube'da yayınlanan programının yeni bölüm konuğu Stand-up'larıyla bilinen komedyen Baturay Özdemir oldu.

    Son dönemlerde yıldızı yükselen Baturay Demir, ünlü voleybolcu Zehra Güneş'a dair bir açıklamasıyla milyonları şoke etti.

    Demirkol'un sorduğu "Kiminle asansörde kalmak istersin?" sorusuna da yanıt veren Özdemir, "Kiminle kalmak istemeyeceğimi biliyorum da..." diyerek söze başladı.

    Ünlü komedyen, biraz düşünerek ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in ismini söyledi ve "Zehra Güneş ile kalmak isterdim" dedi.

    "Çünkü çok sempatik"

    Cevabının sebebini bu sporun içinde tatlı durması olarak açıklayan isim, "Mesela oryantaller böyle sert ifadelidir ya, dansın gereği. Çok sempatik bir sporcu olması çok ilgimi çekiyor." ifadelerini kullandı.

    Ünlü komedyen, Zehra Güneş itirafıyla ağızları açık bıraktı! Onunla asansörde... #1

    Ünlü komedyen, Zehra Güneş itirafıyla ağızları açık bıraktı! Onunla asansörde... #2

    Ünlü komedyen, Zehra Güneş itirafıyla ağızları açık bıraktı! Onunla asansörde... #3

     


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