Ünlü olmadan önceki hali şoke etti! İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eski hali

Ünlü olmadan önceki hali şoke etti! İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eski hali

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da hayat verdiği Hayri karakteriyle adından söz ettiren Cihangir Ceyhan'ın ünlü olmadan önceki hali ortaya çıktı. Ceyhan'ın eski hali, hayranlarını şaşırttı.

15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen, baba tarafından Elazığlı olan Cihangir Ceyhan, İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan ''Yusuf'' isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşayan Cihangir Ceyhan, ardından internet üzerinden yayınlanan ''Sıfır Bir Adana'' dizisinde Cio karakterini canlandırdı.

Bu rolüyle geniş bir hayran kitlesi elde eden Ceyhan, Çukur dizisinde hayat verdiği Azer karakteriyle ününe ün kattı.

Ardından Alev Alev dizisinde Ömer karakterie hayat veren yakışıklı oyuncu, şimdilerde başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da rol alıyor.

Dizide hayat verdiği Hayri karakteriyle milyonların sevgisini kazanan oyuncu, performansıyla beğeni topluyor.

ESKİ HALİ GÜNDEM OLDU

Özel hayatı mercek altına alınan Cihangir Ceyhan'ın ünlü olmadan öceki hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu, eski haliyle sosyal medyayı salladı. İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eski hali...