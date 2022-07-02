Ünlü rapçiler Ceza ile Sagopa Kajmer barıştı mı? Olay sözler...

Ünlü rapçiler Ceza ile Sagopa Kajmer barıştı mı? Olay sözler...

Yıllardır küs olan Ceza ve Sagopa Kajmer cephesinde bir gelişme yaşandı. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceza'nın, barışma iddialarına verdiği yanıt olay yarattı.

Uzun süredir araları açık olan rap müziğin efsane isimleri Ceza ile Sagopa Kajmer, yeniden gündem oldu.

Peki Ceza ve Sagopa Kajmer barıştı mı? İşte detaylar...

Ceza, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.

Hayranları ile bir araya gelen Ceza, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ünlü rapçi, gezetecilerin Sagopa Kajmer ile ilgili soruları yanıtladı.

"Barışmak yok"

Barışma iddialarına yanıt veren Ceza, şunları söyledi:

"Barışmak yok ama zaten bir savaş yok ki... Eskiden dissleşiyorduk, geçti gitti. Bizde sadece dargınlık var. Zaman ne gösterir bilmiyorum ama kötü bir durum yok.

Dostane şeyler, artık olgunlaştık. Yaşımız 40'lara 50'lere dayandı. Bir de yaptığımız çok iyi işler var. Onların hepsini çöpe atmamak, hatırlatmak da gerekiyor"

Neden küstüler?



Yıllar önce yaşanan olaylar sonrası rap müziğin efsane isimleri Ceza ve Sagopa Kajmer'in arası açılmıştı.

Ceza, Fuat ve Ayben'in reklamda oynaması üzerine, Sagopa'nın eski eşi Kolera'nın reklam filmine laf söylemiş ve ortalık karışmıştı.

Sagopa Kajmer, geçtiğimiz yıl twitter hesabından, "Biz Türk Rap'in 4 kişilik temel taşıyız. Görüşmesek de, buluşmasak da, atışsak da, herbirimizin ayrı ayrı hakkı vardır. Yaşasın Rap!" paylaşımını yapmıştı.

Sagopa Kajmer, bu paylaşımında Ceza'yı da etiketlemişti. İkilinin yıllar sonra barıştığı iddia edilmişti.

2000 yılında tanışan ve arkadaşlıklarını Kuvvetmira isimli rap oluşumunda sürdüren Ceza ve Sagopa Kajmer, 2007 yılında taraf oldukları dava nedeniyle küslük yaşadı.



