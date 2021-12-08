Ünlü şarkıcı Pamela'nın 19 yaşındayken evlendiği eski eşi Sadakatsiz'in yıldızı çıktı

Ünlü şarkıcı Pamela Spence'nın henüz 19 yaşındayken, şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla nikah masasına oturduğunu öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türk rock ve elektronik müzik şarkıcısı ve aktris olarak bilinen Pamela Spence, 2000'li yıllardan bu zamana kadar çıkardığı albümler ile hafızalara kazındı.

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan ve müziğe senelerini veren şarkıcı Pamela, güzelliği ve fit oluşuyla adeta yıllara meydan okuyor.

Almanya'nın Heidelberg kentinde, İngiliz bir baba ve Türk bir anneden dünyaya gelen Pamela, babası NATO'da görevli olduğu için sürekli Almanya'da ikamet etti.

Annesiyle babasının ayrılmasının ardından 15 yaşından itibaren Türkçe öğrenmeye başlayan ünlü şarkıcı, birçok dizide boy gösterdi.

Ünlü şarkıcının henüz 19 yaşındayken, dünyaevine girdiği ünlü oyuncuyu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BURAK SERGEN İLE EVLENDİ

Pamela'nın 1991 yılında, iki sezondur Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen ile nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

Pamela ile Sergen'in bu evliliği, çok kısa sürdü ve çift 1992 yılında yollarını ayırdı.