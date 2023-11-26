Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım siyasete girdi! İşte katıldığı parti.. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile poz veren Yeşim Salkım o kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yaşadığı polemikler ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Yeşim Salkım siyasete atıldı.

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile verdiği pozu paylaşarak Zafer Partisi'ne katıldığını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahvaltıda buluşan Yeşim Salkım, birlikte verdikleri pozu paylaşarak "Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" notunu ekledi.

İşte o kare..

Yeşim Salkım'ın bu paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Zafer Partililer Yeşim Salkım'ın paylaşımı altına 'Hoş geldiniz' yorumları yaptı.