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    Ünlü spiker Hamit Özsaraç'ın son hali

    Show TV ekranlarında 1990'lı yıllarda ünlenen spiker, mesleği bırakmasının ardından kurs vermeye başladı. Hamit Özsaraç'ın yıllar sonra, son hali gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 09:36
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    Ünlü spiker Hamit Özsaraç'ın son hali

    1990'lı yılların ünlü spikerlerinden olan Hamit Özsaraç, dönemi süresince adını fazlasıyla duyurdu.

    Özsaraç, Show TV ekranlarında Reha Muhtar'ın çalışmadığı cumartesi ve pazar günlerinde ekrana çıktı.

    Özsaraç, Show TV'den ayrılmasının ardından mesleğine kısa bir süre daha devam etti.

    Kariyerini noktaladı

    Birkaç kanalda daha ekran karşısına çıkan spiker, televizyon kariyerini sonlandırdı.

    Bu sıralar bir spikerlik kursu veren Özsaraç'ın son hali gündeme geldi.

    İşte bir dönemin ünlü spikeri Özsaraç'ın son hali...

    Ünlü spiker Hamit Özsaraç ın son hali #1

    Ünlü spiker Hamit Özsaraç ın son hali #2

    Ünlü spiker Hamit Özsaraç ın son hali #3


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