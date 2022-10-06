Ünlü spiker Hamit Özsaraç'ın son hali

Show TV ekranlarında 1990'lı yıllarda ünlenen spiker, mesleği bırakmasının ardından kurs vermeye başladı. Hamit Özsaraç'ın yıllar sonra, son hali gündem oldu.

1990'lı yılların ünlü spikerlerinden olan Hamit Özsaraç, dönemi süresince adını fazlasıyla duyurdu.

Özsaraç, Show TV ekranlarında Reha Muhtar'ın çalışmadığı cumartesi ve pazar günlerinde ekrana çıktı.

Özsaraç, Show TV'den ayrılmasının ardından mesleğine kısa bir süre daha devam etti.

Kariyerini noktaladı

Birkaç kanalda daha ekran karşısına çıkan spiker, televizyon kariyerini sonlandırdı.

Bu sıralar bir spikerlik kursu veren Özsaraç'ın son hali gündeme geldi.

İşte bir dönemin ünlü spikeri Özsaraç'ın son hali...