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    Ünlü spiker Korcan Karar'ın parmakları kesildi

    Bir dönem televizyonların tanınan simalarından olan spiker Korcan Karar, kangren nedeniyle parmaklarını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 15:54
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    Ünlü spiker Korcan Karar'ın parmakları kesildi

    Bir dönem ATV ve Show TV ekranlarında ana haber bültenini sunan Korcan Karar,  2014 yılında taraflı davranıldığını belirterek istifa kararı aldı.

    Ekran macerasını noktalayıp memleketi İzmir'e yerleşen ünlü spiker, bir yandan da sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

    Gazeteci Uğur Dündar, köşe yazısında Karar'ın kangren olduğunu duyurdu.

    Ayak parmakları kesildi

    Dündar yazısında, Korcan Karar’ın şekerinin yükseldiğini, ayak parmağında kangren olduğunu ve kesilmek zorunda kaldığını açıkladı.

    60 yaşındaki Karar'ın hastanedeki karesi de ortaya çıktı.

    Ünlü spiker Korcan Karar ın parmakları kesildi #1

    Ünlü spiker Korcan Karar ın parmakları kesildi #2

    Ünlü spiker Korcan Karar ın parmakları kesildi #3


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