Ünlü sunucu Buket Aydın tatil pozlarıyla olay oldu! 'Bikinili halini de gördük'

Ünlü sunucu Buket Aydın tatil pozlarıyla olay oldu! 'Bikinili halini de gördük'

Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiren sunucu Buket Aydın, tatilde paylaştığı karesiyle büyüledi.

Ünlü sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Buket Aydın, son olarak Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Şimdilerde tatilde olan Buket Aydın, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen 37 yaşındaki sunucu, göğüs dekolteli karesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

"Bikinili halini de gördük"

Dekolteli elbisesiyle poz veren Aydın'a takipçilerinden , "Bebek gibisin", "Bikinili halini de gördük" yorumları geldi.