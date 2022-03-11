Ünlü türkücü Nihat Doğan'ın evliliğin eşiğinden döndüğü isim Survivor yarışmacısı çıktı! Duyanlar inanamıyor

Al Sana Haber adlı programın yorumcuları arasında yer alan ünlü türkücü Nihat Doğan, hakkındaki gerçekle şaşırttı. Doğan'ın, bir dönem Survivor All Star'ın yarışmacısıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Flash TV ekranlarında yayınlanan ''Al Sana Haber'' adlı program, yayın hayatına YouTube üzerinden devam ediyor.

Seyhan Soylu, Nihat Doğan, Ebru Polat ve Bahar Candan gibi ünlü isimleri buluşturan Al Sana Haber programı, magazin olaylarını ve gündemi konu ediniyor.

Hafta içi her gün saat 15.00-18.00 arası yayınlanan programda yaşananlar ise sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Söz konusu program, ünlü türkücü Nihat Doğan'ı da uzun süre sonra ekranlara döndürmüştü. Ancak Doğan'ın ekran macerası kısa sürdü ve programdan ayrıldığını açıkladı.

Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Nihat Doğan hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise duyanları şaşırttı.

ESKİ AŞKI BAKIN KİM ÇIKTI

Doğan'ın eski aşkı, TV8 ekranlarında fırtınalar estiren Survivor All Star 2022 sezonunun en gözde yarışmacılarından biri çıktı.

Doğan, Survivor 2018 sezonunda rakip takımda yarışan Birsen Bekgöz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Yarışmanın final yapmasının ardından tatil yapan ikili, ilk defa el ele görüntülenmişti.

Bekgöz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını "Yüzüm kiminle gülüyorsa,yüreğim ona aittir" notu ile Instagram'da paylaşmıştı.

Ünlü türkücü Nihat Doğan, Birsen Bekgöz ile çekilmiş fotoğrafına, "Aşk kalbin misafiridir, ne zaman gidip ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Hoşgeldin gönlüme gönül limanım.. " notunu düşmüştü.

EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

Evlilik planları yapan şarkıcı Nihat Doğan ve milli sporcu Birsen Bekgöz, nikah masasına oturacaklarını açıklamıştı.

Ancak Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz, bir yıldır devam eden mutlu birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarıp tüm fotoğrafları sildi.

Ayrılığın nedeni bilinmezken Birsen Bekgöz, şu ifadeleri kullanmıştı:

''Nihat Doğan ile çocuk yapmak istiyoruz, zaten Nihat Doğan'da hoşuma giden şey bana direkt evlenme modu ile gelmesiydi. Evlilik hazırlıklarını tamamladıktan sonra bu yaza evlenmeyi düşünüyoruz.''