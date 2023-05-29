Ünlüler neden özellikle Beykoz'da boşanıyor? Beykoz Adliyesi'nin gizemi... Magazin dünyasındaki boşanma haberlerinin çoğu zaman Beykoz Adliyesi ile anıldığını fark edenler, sebebini merak etti. Ünlülerin Beykoz'da boşanmasının sırrını sizler için araştırdık! Duyanlara mantıklı gelen bir sebep çıktı...

Özel hayatları merak konusu olan popçular, topçular, oyuncular, sosyetikler kimi zaman evliliklerini yürütemiyor.

Boşanma oranının bir hayli yüksek olduğu magazin dünyası, yollarını ayırmaktan da çekinmiyor.

Son olarak herkesi yıkan boşanma haberi 27 yıllık evlilikleri ile parmakla gösterilen Arzum Ozan-Mehmet Aslantuğ çifti oldu.

Duyanların "aşka inancımızı kaybettik" dediği ayrılık, Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşti.

Beykoz Adliyesi'nin boşanma haberleriyle anılma gibi bir durumu var. Özellikle magazin figürleri, burada boşanma davalarını tamamlıyor.

Beykoz'da boşanmanın popülerliği ise merak ediliyor. Ünlüler neden özellikle Beykoz Adliyesi'nde boşanıyor sorusu gündeme gelince, bizler de araştırdık.

Beykoz'da boşanmanın mantıklı bir sebebi ortaya çıktı...

Ünlülerin boşanma adresi: Beykoz

İstanbul’un nüfusu göz önüne alındığında, adli hizmetlerdeki yoğunlukta büyük bir artış söz konusu.

Beykoz ilçesi diğer ilçelerin nüfusuna göre daha sakin olduğundan haliyle adli işlemlere olan talepte diğer ilçelere göre daha az olmaktadır.

Boşanma işlemlerinin bir an önce gerçekleşmesini isteyen ünlüler Beykoz’da ikamet etsinler veya etmesinler boşanma davalarını genel olarak Beykoz Adliyesinde gördürmektedirler.

Beykoz'da boşanan ünlülerden bazıları

Demet Akalın - Okan Kurt

Ebru Gündeş - Reza Zarrab

Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı

Mahsun Kırmızıgül - Ece Binay

Serdar Ortaç - Chloe Loughnan

Fazıl Say - Ece Dağistan

Aslı Şen - Metin Şen

Selin Ciğerci - Gökhan Çıra