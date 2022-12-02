Unutun! Ebrar Karakurt'un pembe ve kısa saçlı halini unutun.. Uzun ve siyah saçları olay oldu

Unutun! Ebrar Karakurt'un pembe ve kısa saçlı halini unutun.. Uzun ve siyah saçları olay oldu

Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, çocukluğundan kalma bir kareyi yayınladı. Karakurt'un bu karesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkati çekti.

17 Ocak 2000 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı.

Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan ve VakıfBank ile başarılar yaşayan Karakurt, Tokyo Olimpiyatları'nda dikkati çekti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda herkesin favorisi haline gelen Karakurt, komik tavırlarıyla da ilgi odağı oldu.

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolar ve fotoğraflarla beğenilen Karakurt, eski halini paylaştı.

Genellikle saçları kısa ve pembe olarak dolaşan bu sayede de birçok reklam anlaşması imzalayan Karakurt, siyah saçlı halini yayınladı.

Ebrar Karakurt'un siyah ve uzun saçlı halini gören sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlığını gizleyemedi.

Ebrar maziye daldı

Eğlenceli ve samimi halleriyle ilgi çeken Ebrar Karakurt, siyah saçlı halini sosyal medya hesabından yayınladı. Yaklaşık 800 bin takipçisi bulunan Karakurt'un son paylaşımı olay oldu. Ünlü sporcu çocukluk fotoğrafını paylaşınca gündem oldu.

"Ne buldum" notunu düşen Ebrar için hayranları, birbirinden güzel yorumları peş peşe sıraladı.