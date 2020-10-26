Unutursam Fısılda hangi kanalda, saat kaçta? Unutursam Fısılda konusu nedir?

Çağan Irmak yönetmenliğinde çekilen Unutursam Fısılda filmi bu akşam televizyon ekranlarında oynayacak. Filmseverler, Unutursam Fısılda filminin hangi kanalda, saat kaçta oynayacağını araştırıyor.

Yönetmen Çağan Irmak’ın en sevilen filmleri arasında yer alan Unutursam Fısılda oyuncu kadrosu ve konusuyla merak edilmeye başladı. Kadrosunda dev isimlere yer veren film hem konusu hem müzikleriyle vizyona girdiği dönemde seyircisinden tam not almayı başarmıştı. Peki Unutursam Fısılda oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen detaylar...

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugün akşam yani 26 Ekim 2020 Pazartesi akşamı saat 23:45 'de Unutursam Fısılda ATV ekranlarına gelecek. Gece saat 12'ye çeyrek kala bu filmi izleyebilirsiniz.

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birbirlerinin tam zıddı olan Hatice ve Hanife iki kardeştir. Hatice, şarkı söyleme tutkusu olan ve hayatının, hayallerinin peşinden gitmeye meyillidir. Ablası Hanife de bir o kadar tutucu, içine kapanık birisidir. Bir gün kasabaya yeni gelen müzisyen Tarık'ın Hatice'yi keşfetmesi, aralarında başlayan büyük aşk ve Türkiye'nin starları olma hevesleri onları İstanbul'a kadar sürükler. Uzun bir sürenin ardından kaçtığı evine dönen Hatice de kendisinin dönmesini bekleyen ve geçmişte yaşananların hesabını soran ablası Hanife' yi karşısında bulur.

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Hümeyra - Hatice/Ayperi

Işıl Yücesoy - Hanife

Köksal Engür - Erhan

Farah Zeynep Abdullah - Hatice/Ayperi (gençlik)

Kerem Bürsin - Erhan (gençlik)

Mehmet Günsür - Tarık (gençlik)

Gözde Cığacı - Hanife (gençlik)

Gürkan Uygun

UNUTURSAM FISILDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Unutursam Fısılda filminin konusu ve oyuncuları kadar çekim yerleri de merak edildi. Küçük bir kasabada başlayan hikaye yine aynı kasabada sona eriyor. Hatice’nin Ayperi’ye dönüşme macerasının başladığı nokta Ödemiş'in Birgi Mahallesi’nde gerçekleştirildi.