Uraz Kaygılaroğlu gönlünü o güzele kaptırdı! "Hayırlısı olsun diyelim" diyerek itiraf etti... Yakışıklı ve başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’ndan gelen aşk itirafı görenleri şaşkına çevirdi. Aradığı aşkı sonunda bulan Kaygılaroğlu bakın gönlünü kimi kaptırmış…

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Yer aldığı 'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde Cemre Baysel ve Asude Kalebek ile başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizi Sakla Beni’de Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu aşk hayatıyla gündeme bomba gibi düştü.

Başarılı oyunculuğunun yanında yakışıklılığıyla da dikkat çeken Kaygılaroğlu 2024 yılında kendisi gibi oyuncu olan Melis İşiten ile evlenmiş ve 2019 yılında boşanmıştı.

Gönlünü o güzele kaptırdı…

Boşanmalarının ardından adı zaman zaman aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu bu kez aradığı aşkı buldu. 35 yaşındaki Kaygılaroğlu yaptığı aşk itirafıyla sevenlerini şoke etti.

Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile olan birlikteliği hakkında "Hayırlı olsun. Gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi.