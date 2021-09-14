Uraz Kaygılaroğlu imaj değiştirip sarışın oldu! Tarık Mengüç'e benzetildi

''Sefirin Kızı'' dizisiyle büyük bir başarı yakalayan ve Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak olan ''Erşan Kuneri'' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Uraz Kaygılaroğlu, imaj değiştirdi.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi başarılı isimlerin yer aldığı Cem Yılmaz'ın yeni Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin çekimleri tamamladı.

Erşan Kuneri'nin son set gününden bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşan ünlü komedyen Cem Yılmaz, paylaşımına, ''Seyircisi olmak bir karnaval gibi oh. 6 saat Erşan. 2 dakika bile yeterken 6 saat. Tüm ekibin ellerine sağlık. Yolun yol olsun oğul.'' notunu düştü.

ERŞAN KUNERİ'NİN ÇEKİMLERİ BİTER BİTMEZ SAÇINI BOYATTI

2022 yılında izleyicisiyle buluşacak olan Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin çekimlerinin tamamlanmasının ardından dizide rol alan Uraz Kaygılaroğlu, hiç vakit kaybetmeden hakete geçti.

Daha önce 140 kilodan 76 kiloya kadar düşen ve fit haliyle dikkat çeken Kaygılaroğlu, çekimler biter bitmez imaj değişikliğine gitti. Yakışıklı oyuncu, saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatarak adeta bambaşka birine dönüştü.

TARIK MENGÜÇ'E BENZETİLDİ

Yeni sezonda Ay Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'ta rol alacağı konuşulan Kaygılaroğlu'nun yeni tarzı magazin gündemini salladı. Hayranları ve sosyal medya takipçileri, Kaygılaroğlu'nu yorum yağmuruna tutuldu.

Öte yandan Kaygılaroğlu'nun yeni hali, saç ve sakallarını sarı renkte görmeye alışık olduğumuz şarkıcı Tarık Mengüç'e benzetildi.