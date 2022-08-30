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- Uraz Kaygılaroğlu slip mayodan sonra öyle bir şey giydi ki! Dalga konusu oldu...
Uraz Kaygılaroğlu slip mayodan sonra öyle bir şey giydi ki! Dalga konusu oldu...
- 30.08.2022 - 16:01
Pis Yedili dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kariyerini hızla yükseltti.
Sefirin Kızı dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kaygılaroğlu, ardından rol aldığı Üç Kuruş'taki Kartal karakteriyle hafızalara kazındı.
Dijitalde de boy gösteren yetenekli oyuncu, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri yapımında "Tumtum" karakterine hayat verdi.
Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Kaygılaroğlu, takipçilerinin ilgi odağı oldu.
Bodrum tatilinde slip mayosuyla görüntülendikten sonra sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu, yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti.
İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz verdi.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımda bulunan Kaygılaroğlu, gönderisinin altına ise "Oğlum Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyeceğiz mi?" notunu düştü.
İşte, ünlü oyuncunun etekli paylaşımı...