Uraz Kaygılaroğlu slip mayosunu giydi, gören hayrete düştü! 'Fedon musun be abi'

Bodrum'da tatil yapan Uraz Kaygılaroğlu, paylaşım yaptı. Oyuncunun slip mayolu hali, sosyal medyada gündem oldu.

Pis Yedili dizisi ile ekranlardaki asıl çıkışını yakalayan Uraz Kaygılaroğlu, kariyerini hızla yükseltti.

Sefirin Kızı dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kaygılaroğlu, ardından rol aldığı Üç Kuruş'taki Kartal karakteriyle hafızalara kazındı.

Dijitalde de boy gösteren yetenekli oyuncu, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri yapımında "Tumtum" karakterine hayat verdi.

Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Kaygılaroğlu, takipçilerinin radarında.

Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz ve Kaan Yıldırım ile birlikte Bodrum'da görüntülendi.

Mayosu olay oldu

Uraz Kaygılaroğlu, tatilinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Tatilde slip mayo tercih eden oyuncu, pozunu dondurma emojisiyle yayınladı.

Uraz Kaygılaroğlu'nu ilk kez böyle gören takipçileri, binlerce yorum yazdı. Bazıları espriler yaparken, kimisi ise "Fedon"u hatırlattı.

İşte slipli Uraz Kaygılaroğlu...