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    • Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis boylu boyunca uzandı, kasığına kadar dekolte verdi! Görenin nevri döndü

    Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis boylu boyunca uzandı, kasığına kadar dekolte verdi! Görenin nevri döndü

    Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak kırmızı bir elbise giyen ve verdiği pozu yayınlayan İşten, yorum ve beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 17:02
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    Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis boylu boyunca uzandı, kasığına kadar dekolte verdi! Görenin nevri döndü

    29 Haziran 1989 yılında dünyaya gelen Melis İşiten, Yeditepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun oldu.

    Kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile Yedi Güzel Adam dizi setinde tanışan Melis İşiten, 2014'te Büyükada'daki Aya Nikola Otel'de düzenlenen sade bir tören ile dünya evine girdi.

    2016'da bebekleri Ada'yı kucaklarına alan Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu çifti, 2019'da anlaşmalı şekilde boşandı.

    İkilinin boşanması hayranlarını bir hayli üzerken, Uraz Kaygılaroğlu ara verdiği setlere hızlı bir dönüş gerçekleştirdi.

    Boşandıktan sonra kitabı çıkan ve setlere dönüş yapan Melis İşiten ise sosyal medyanın en aktif isimleri arasında yer alıyor.

    Pozitif yapısı ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis İşiten, güzelliğiyle görenleri kıskandırıyor.

    Kızı Ada ile ilgili paylaşımlar yapan ve eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile sık sık görüşen İşiten, son paylaştığı kare ile yine çok konuşuldu.

    Kırmızı bir elbise giyen ve kusursuz fiziğini ortaya çıkaran Melis İşiten hem kendi hem de Uraz'ın hayranlarından yorum aldı.

    Melis İşiten güzelliği

    Instagram'da adeta fenomen haline gelen Melis İşiten, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken İşiten'e binlerce beğeni gelmişti.

    Sosyal medyada oldukça aktif olan İşiten, son olarak kırmızı elbisesiyle bir paylaşım yaptı.

    Uraz Kaygılaroğlu nun eski eşi Melis boylu boyunca uzandı, kasığına kadar dekolte verdi! Görenin nevri döndü #1

    Kasığına kadar dekolte veren ve dövmesini  gösteren Melis, güzelliği ve kusursuz fiziği sayesinde büyüledi. Melis İşiten'in bu cesur pozuna beğeni yağarken, hayranları ise "Parlıyorsun" demekten kendisini alamadı.

    Uraz Kaygılaroğlu nun eski eşi Melis boylu boyunca uzandı, kasığına kadar dekolte verdi! Görenin nevri döndü #2

    Uraz Kaygılaroğlu nun eski eşi Melis boylu boyunca uzandı, kasığına kadar dekolte verdi! Görenin nevri döndü #3

    Uraz Kaygılaroğlu nun eski eşi Melis boylu boyunca uzandı, kasığına kadar dekolte verdi! Görenin nevri döndü #4


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