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- Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in mest eden güzelliği! Gören bir daha bakıyor...
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in mest eden güzelliği! Gören bir daha bakıyor...
- Haber Merkezi
- 15.11.2021 - 18:07
Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, son dönemde popülaritesi artan isimlerin başında geliyor.
Ekran macerasına Pis Yedili ile başlayan Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisinde dikkatleri üzerine çekti.
Dizde Gediz karakterine hayat veren Kaygılaroğlu, 2019 yılında ise Melis İşiten'le yollarını ayırdı.
Yedi Güzel Adam dizisinde oynadığı sırada Melis İşiten'le tanışan ve evlenen oyuncu, kızına Ada ismini verdi.
Ada'yla eğlenceli anlarını sık sık sosyal medya üzerinden paylaşan Kaygılaroğlu'nun eski eşi İşiten, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
Duru bir güzelliğe sahip olan Melis İşiten, Burak Deniz ve Alina Boz'la birlikte Maraş'lı dizisinde yer aldı.
MELİS İŞİTEN'İN DURU GÜZELLİĞİ
Uraz Kaygılaroğlu,, Yedi Güzel Adam' dizisinde şairlerden 'Adil Erdem Bayazıt'ı canlandırdığı dönemde tanıdığı Melis İşiten ile 2014 yılında evlendi.
Büyükada'daki bir otelde düzenlenen düğünle dünyaevine giren çiftin ayrılığı ise herkesi üzdü.
İkilinin bu ayrılığı hayranlarını şaşırtırken, Melis İşiten'in dikkat çeken güzelliği gündeme geldi.
Suits isimli tiyatro oyununda oynayan İşiten, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sık sık keyifli anlarını paylaşan İşiten, fotoğraflarıyla takipçilerinden tam not alıyor.