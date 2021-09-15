Uraz Kaygılaroğlu'nun sarı saçlarının sırrı ortaya çıktı! Üç Kuruş'un Roman asıllı Kartal'ı...

Son olarak ''Erşan Kuneri'' dizisiyle kamera karşısına geçen Uraz Kaygılaroğlu, çekimler biter bitmez imaj değiştirip saçını sarıya boyatmıştı. Kaygılaroğlu'nun sarı saçlarının sırrı ortaya çıktı.

Ay Yapım'ın 'İçerde' ve 'Çukur' dizilerinin ardından Show TV için hazırladığı yeni dizisi Üç Kuruş'un teaser'ı dün akşam yayınlandı. Yeni sezonda izleyicilerle buluşması beklenen diziden ilk önemli detay ortaya çıktı.

Senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in birlikte kaleme aldığı dizinin başrolü için Ay Yapım'ın ilk anlaştığı ünlü isim, Uraz Kaygılaroğlu olmuştu.

Kendisine teklif edilen Efe karakteri yerine Kartal karakterine hayat vermeyi tercih eden başarılı oyuncunun yeni sezonda nasıl bir imaj ile hayranlarının karşısına çıkacağı merak ediliyordu.

Hayranları ''Üç Kuruş'' dizisini merakla beklerken oyuncunun dizideki yeni imajı da ilk kez ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, yeni imajını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

ROLÜ İÇİN SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu ve önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan dizide, Roman asıllı Kartal karakterine hayat vermeye hazırlanan Uraz Kaygılaroğlu, rolü için saçlarını sarıya boyattı.

Mehmet Akatay'dan Roman dansları konusunda eğitim aldığı öğrenilen Kaygılaroğlu'nun yeni imajı hayranlarını da şaşırttı.

Oyuncunun yeni imajına büyük ilgi gösteren hayranları, ''Üç Kuruş'' dizisi için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

SARIYER'DE ÇEKİLECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Kartal'ın halası Neriman, kardeşi Şahin, Leyla ve diğer akrabalarıyla yaşadığı Roman mahallesiyle ilgili sahnelerin Sarıyer'de çekilecek.

Mahalle sakinleri için de eşofmanlarına kadar Roman motifli özel kostümler hazırlandığı öğrenilen dizide; Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Aytaç Uşun, Damla Makar ve Burak Altay gibi ünlü isimler kamera karşısına geçecek.