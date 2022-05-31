Uraz Kaygılaroğlu'nun Üç Kuruş'a vedası

Final yapan Üç Kuruş'ta Ekin Koç ile birlikte başrolü paylaşan Uraz Kaygılaroğlu, diziye veda mesajı paylaştı.

İçerde ve Çukur yapımlarının boşluğunu dolduran Üç Kuruş, ekran macerasını sonlandırdı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Üç Kuruş, 30 Mayıs Pazartesi akşamı final yaptı.

28. bölümüyle ekranlara veda eden Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, duygusal bir veda paylaşımında bulundu.

Instagram hesabından sette çekilen fotoğrafları paylaşan Kaygılaroğlu, şunları yazdı:

"Hadi uçtum ben"

"Neler neler yazdım... Instagram açıklaman çok uzun dedi. Hisliyim ya ben tek tek veda etmek hoşuma gidiyor ama olamadı maalesef. Dün gece son sahnemizi çektik. Bu fotoğraflar ise ilkine kadar. Yolculuktaki tüm mesai arkadaşlarıma, herkese binlerce teşekkürler. Çok sıcak bir kültüre dahil olmamızı sağlayan Çayırbaşı sakinlerine ayrıca teşekkür ederim. Hadi uçtum ben."



