Petrol
119.63
1.73%
Euro
17.6455
-0.11%
Dolar
16.4206
0.25%
Altın
979.39
0.20%
Borsa
2549
0.86%
Bitcoin
519.464
3.98%
BTXN Coin
12.31
-2.30%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Uraz Kaygılaroğlu'nun Üç Kuruş'a vedası

    Final yapan Üç Kuruş'ta Ekin Koç ile birlikte başrolü paylaşan Uraz Kaygılaroğlu, diziye veda mesajı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 10:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uraz Kaygılaroğlu'nun Üç Kuruş'a vedası

    İçerde ve Çukur yapımlarının boşluğunu dolduran Üç Kuruş, ekran macerasını sonlandırdı.

    Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Üç Kuruş, 30 Mayıs Pazartesi akşamı final yaptı.

    28. bölümüyle ekranlara veda eden Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, duygusal bir veda paylaşımında bulundu.

    Instagram hesabından sette çekilen fotoğrafları paylaşan Kaygılaroğlu, şunları yazdı:

    "Hadi uçtum ben"

    "Neler neler yazdım... Instagram açıklaman çok uzun dedi. Hisliyim ya ben tek tek veda etmek hoşuma gidiyor ama olamadı maalesef. Dün gece son sahnemizi çektik. Bu fotoğraflar ise ilkine kadar. Yolculuktaki tüm mesai arkadaşlarıma, herkese binlerce teşekkürler. Çok sıcak bir kültüre dahil olmamızı sağlayan Çayırbaşı sakinlerine ayrıca teşekkür ederim. Hadi uçtum ben."

    Uraz Kaygılaroğlu nun Üç Kuruş a vedası #1

    Uraz Kaygılaroğlu nun Üç Kuruş a vedası #2

    Uraz Kaygılaroğlu nun Üç Kuruş a vedası #3

    Uraz Kaygılaroğlu nun Üç Kuruş a vedası #4


    İlginizi Çekebilir

    Windows 11 Android desteğini ilk kullanacak ülkeler
    Teknoloji

    Windows 11 Android desteğini ilk kullanacak ülkeler

    Mayweather'in öğrencisi Gervonta Davis nakavtla kazandı
    Boks

    Mayweather'in öğrencisi Gervonta Davis nakavtla kazandı

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Görüş Bildir