Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi ortaya çıktı! Mesleği şaşırttı... Bakın ne iş yapıyor

Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi ortaya çıktı! Mesleği şaşırttı... Bakın ne iş yapıyor

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Kaçıkoç'un mesleği ise herkesi şaşırttı.

Netflix'te yayınlanacak olan ''Erşan Kuneri'' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, yine özel hayatıyla gündeme geldi.

Son dönemde Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile yaşadığı kısa süreli ilişkiler ile sık sık adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

TV100'de yer alan habere göre, Uraz Kaygılaroğlu'nun gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı.

SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİ OLARAK ÇALIŞIYOR

Ceren Kaçıkoç'un özel bir şirkette sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaygılaroğlu, Kaçıkoç'un ''Çalışıyorum'' notuyla paylaştığı fotoğrafının altına, ''Çalışan kazanır elması kızarır'' yorumunda bulundu.

Kaygılaroğlu, bu yorumuyla herkesi şaşkına çevirirken ikilinin bir süredir birlikte olduğu iddia edildi.