Ushan Çakır kimdir? Kahraman Babam Cem karakteri..

Show TV'nin 10. Ev imzalı yeni dizisi Kahraman Babam'da Cem karakterine hayat veren Ushan Çakır'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Kahraman Babam'ın Cem'i Ushan Çakır kimdir? İşte biyografisi..

Yönetmen koltuğunda Osman Kaya'nın oturduğu, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleme aldığı Kahraman Babam dizisi, bu akşam Show TV ekranlarında görücüye çıkıyor.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı ''Belalı Baldız'' dizisi ile yaşayan Ushan Çakır, Kahraman Babam dizisinde 'Cem' karakterine hayat veriyor.

Ushan Çakır'ın hayatını merak eden izleyiciler, Kahraman Babam Cem kimdir? Ushan Çakır kaç yaşında, nereli, evli mi? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Kahraman Babam'ın Cem'i Ushan Çakır kimdir? İşte Ushan Çakır hakkında bilgiler...

KAHRAMAN BABAM CEM KARAKTERİ

Teşkilatın sevilen bir diğer isimlerinden Cem'in hayatı çok sevdiği kız kardeşinin ölümünden sonra tepetaklak olur. Kız kardeşinin ölümünden en yakın arkadaşı Uğur'u sorumlu tutar ve ona karşı öfkesi büyüktür. Bu yüzden yeğeni Ömrüm'ü kendi yanına alarak onun sağlıklı bir aile ortamında büyümesini ister.

Ömrüm'ün eve gelişi ile beraber Cem'in karısı Zehra'nın çocuğu aşırı sahiplenmesi Cem'i ikilemde bırakır. Bu durum zaman zaman karısı ve kendi arasında küçük tartışmalara sebep olmaktadır.

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Ushan Çakır, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı ''Belalı Baldız'' dizisi ile yaşamıştır.

Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgarı, Gece Gündüz, Gece Gündüz, Leyla ile Mecnun, 20 Dakika, Kurt Seyit ve Şura, Kara Ekmek ve Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kara Yazı gibi birçok dizi kadrosunda yer almıştır. Son olarak ''Masum Değiliz'' adlı dizide yer almış ve Volkan karakterini canlandırmıştır.

1.75 metre boyunda, 70 kilo ve İkizler burcu olan Ushan Çakır, Star TV ekranlarında yayımlanan ''Ufak Tefek Cinayetler'' dizisine dahil olmuş ve Emre Çelen karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında Ushan Çakır Kahraman Babam dizisinde Cem karakterini canlandırmaktadır.

USHAN ÇAKIR'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR