Petrol
116.92
-1.34%
Euro
18.069
0.27%
Dolar
17.3195
0.47%
Altın
1.013
-0.21%
Borsa
2475
0.00%
Bitcoin
369.594
0.38%
BTXN Coin
9.07
1.68%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Üsküp'te bir aşk hikayesi! TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi'nin yayın tarihi netleşti

    TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan yaz aylarının iddialı dizisi Balkan Ninnisi'nin başlayacağı tarih duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üsküp'te bir aşk hikayesi! TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi'nin yayın tarihi netleşti

    TRT1, yaz sezonu için oldukça iddialı.

    Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok’un yaptığı Balkan Ninnisi, seyircilerin yeni favorisi olmaya aday.

    Erdal Özyağcıları ekrana döndüren Balkan Ninnisi, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak.

    Kanaldan yapılan açıklamaya göre, usta oyuncu Erdal Özyağcılar, "Köfteci Süleyman" karakterini canlandıracak.

    Özyağcılar'ın, başrolleri Özlem Türkad, Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizi aynı zamanda çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor.

    21 Haziran'da başlıyor

    Elveda Rumeli tadında bir dizi olan Balkan Ninnisi'nin yayın tarihi de açıklandı.

    TRT 1'in yeni dizisi "Balkan Ninnisi"nin ilk bölümü 21 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

    Üsküp te bir aşk hikayesi! TRT1 in yeni dizisi Balkan Ninnisi nin yayın tarihi netleşti #1

    Balkan Ninnisi konusu

    Makedonya’nın başkenti Üsküp’te çekimleri başlayan dizi şehir halkı tarafından büyük ilgi ve merakla karşılandı.

    “Balkan Ninnisi”, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

    Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıyacak.

    Üsküp te bir aşk hikayesi! TRT1 in yeni dizisi Balkan Ninnisi nin yayın tarihi netleşti #2

    Oyuncu kadrosu

    Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad’ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk’le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erman Saban rol alıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrader

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Edirne'de uğur böceği istilası
    3. Sayfa

    Edirne'de uğur böceği istilası

    İsviçre'den politika faizi kararı
    Ekonomi

    İsviçre'den politika faizi kararı

    Görüş Bildir