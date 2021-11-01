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- Usta isim Üç Kuruş kadrosunda! Nezih rolüyle ekranlara dönüyor...
Usta isim Üç Kuruş kadrosunda! Nezih rolüyle ekranlara dönüyor...
Yayın hayatına 1 Kasım itibariyle başlayan Üç Kurul kadrosu zenginleşmeye devam ediyor. Usta oyuncu Zafer Algöz, Bahar'ın babası Nezih karakteriyle diziye dahil oldu.
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 13:27
Çukur hayranlarının dört gözle beklediği Üç Kuruş, yayın macerasına başlıyor.
Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı dizi kadrosu, sürprizlerle büyümeye devam ediyor.
Bir mafya liderinin kızı Bahar’a hayat verecek olan Cavadzade’nin babası Nezih’i kimin canlandıracağı uzun süredir merak konusuydu.
Rol için çok sayıda isimle görüşüldü ve karar verildi.
ZAFER ALGÖZ ÜÇ KURUŞ'TA
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Zafer Algöz diziyle el sıkıştı.
Nezih karakterini canlandıracak olan 60 yaşındaki Algöz, sinema filmlerinin ardından televizyon seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.