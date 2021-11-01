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Usta isim Üç Kuruş kadrosunda! Nezih rolüyle ekranlara dönüyor...

Usta isim Üç Kuruş kadrosunda! Nezih rolüyle ekranlara dönüyor...

Yayın hayatına 1 Kasım itibariyle başlayan Üç Kurul kadrosu zenginleşmeye devam ediyor. Usta oyuncu Zafer Algöz, Bahar'ın babası Nezih karakteriyle diziye dahil oldu.