Usta sanatçı Erol Evgin'i yıkan kayıp! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

Usta sanatçı Erol Evgin'i yıkan kayıp! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

Usta sanatçı Erol Evgin'in ağabeyi Atilla Evgin hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Evgin, "Büyük acımı paylaşan tüm dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Erol Evgin, ağabeyi Atilla Evgin'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

74 yaşındaki iki çocuk babası Evgin, ağabeyiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

''AĞABEYİM ATİLLA EVGİN'İ SONSUZLUĞA UĞURLADIK''

Ünlü sanatçı, yaptığı paylaşımda, "Sevgili Ağabeyim Atilla Evgin'i sonsuzluğa uğurladık. Mekanı cennet olsun. Büyük acımı paylaşan tüm dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

ÜNLÜ İSİMLER BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Emel Sayın, Mehmet Ali Erbil, Ceylan Ertem, Pınar Altuğ ve pek çok ünlü isim, Erol Evgin'e başsağlığı dileklerinde bulundu.