'Üstü minare, altı Şişhane' Serenay Sarıkaya'nın tarzını gören yorumu patlattı...

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından yayınladığı son karelerini görenler, yorum yapmadan geçemedi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra tarzıyla da oldukça iddialı isimler arasında.

İlk dizisi fantastik bir yapım olan Peri Masalı'nda rol alan Serenay Sarıkaya, Limon Ağacı ve Adanalı dizileriyle ismini duyurdu.

Asıl çıkışını Lale Devri dizisindeki Yeşim karakteriyle yakalayan Serenay Sarıkaya, yıldızını Medcezir ile parlattı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan ''Şahmeran'' dizisinin heyecanını yaşıyor.

Rol aldığı her proje ile adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, çeşitli markanın da yüzü olmaya devam ediyor.

Tarzıyla dikkat çekti

Bir jean markasının yüzü olan güzel oyuncu, markanın lansmanına adeta damga vurdu.

Jean süper mini ve büstiyer tercih eden Sarıkaya başına da taşlardan oluşan bir aksesuar taktı.

Instagram'da 9,3 milyon takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, kombin pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Sarıkaya'nın "Selam ne haber?" notuyla paylaştığı fotoğraflara kısa sürede beğeni yağdı.

Sarıkaya'nın takipçileri ise o karelerin altına birbirinden ilginç yorumlar yazdı.

İşte Serenay Sarıkaya'ın dikkat çeken tarzı...