Ütopya'dan Survivor'a...Semih Öztürk'ün yarışmada tanışıp evlendiği eşini gören büyüleniyor!

Survivor'a katılıp Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Semih Öztürk, Ütopya yarışmasında tanıdığı Kurretülayn Matur ile evlendi. Öztürk'ün eşi Matur, güzelliği ile gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranları için hazırladığı Ütopya yarışması, yayınlandığı dönemde oldukça ilgi çekmişti.

29 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan ve 20 Eylül 2015 tarihinde final veren yarışmada Semih Öztürk, SMS oylamasıyla Tuncay Kes rakibini 2-1 yenerek şampiyon olmuştur.

Yarışmaya damga vuran olaylardan olan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur aşkı, o yıllarda fenomen oldu.

Yarışmayı izleyen herkes bu aşk hakkında konuşuyor, çift ise inişli-çıkışlı ve oldukça gergin bir ilişki yaşıyordu.

Diğer yarışmacılar ve bazı hayranlar bu aşkın yarışmadan sonra biteceğini söylerken, ikili dünyaevine girdi.

Bu yarışma sayesinde büyük bir üne sahip ola Semih Öztürk, 2016 yılında da Survivor'a katıldı. Bu yarışmada da dikkatleri çeken isim, eşi ile gündeme geldi.

Şimdilerde Survivor Ekstra programıyla adından söz ettiren Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur güzelliğiyle görenlere parmak ısırttı.

SEMİH ÖZTÜRK'ÜN EŞİ POZLARI İLE BÜYÜLEDİ

Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur, 2014 yılında katıldıkları Ütopya programında tanıştı ve evlendi.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, iddialı pozlarıyla herkesin dikkatini çekiyor.

Mardinli bir baba ve Ispartalı bir annenin kızı olan Kurretülayn'ın ismi, 'Nur gözlü' anlamına geliyor.

Tıpkı ismi gibi nur gözlü olan Kurretülayn Matur'un paylaşımlarına ise ''Ve tanrı kadını yarattı'', ''Çok güzelsin çok!'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Kimi takipçileri ise güzel fenomenin iddialı pozlarına, ''Neden bu kadar soyunuyorsun'', ''İyice açıldın'' ve ''Sana bu haller yakışmıyor'' tarzında eleştiriler yapıyor. Eleştirilere aldırmayan Matur, paylaşımlarına ara vermiyor.