Üvey Baba Lamia, oldu Adriana Lima! 'Acayip level atlamış'

Üvey Baba dizisinde hayat verdiği Lamia karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Abdullah'ın son halini görenler tanıyamadı. Anne olan ve gittikçe güzelleşen oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı.

1998-2004 yılları arasında Star TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Üvey Baba dizisi, bir döneme damgasını vurdu.

6 sezon boyunca ekranlarda olan aile dramı dizisi Üvey Baba, güçlü oyuncu kadrosuyla da başarıyı yakaladı.

Şemsi İnkaya, Sibel Gökçe, Betül Aşçıoğlu, Burçin Abdullah, Seda Çetin, Zihni Göktay, Mahmut Gökgöz, Erdinç Akbaş, Umut Demirdelen, Kemal Tok, Melike Öcalan gibi isimleri buluşturan Üvey Baba, yıllar sonra dahi hatırlanıyor.

Ekranlarda fırtınalar estiren Üvey Baba adlı dizide Lamia'yı canlandıran Burçin Abdullah, son haliyle görenleri şaşırttı.

'Besleme Lamia', güzelleşti

Oyunculuk kariyerine; 'Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama' gibi yapımlarda rol alarak devam eden Abdullah, aynı zamanda; 'Fatmagül’ün Suçu Ne?, Diriliş Ertuğrul' gibi büyük yapımlarda da adından söz ettirdi.

Üvey Baba dizisinde evin besleme kızı Lamia'ya hayat veren Burçin Abdullah, şimdilerde ekranlardan uzak.

2018 yılında Salih Maraş'la hayatını birleştiren Burçin Abdullah evli ve bir çocuk annesi.

Ünlü oyuncunun değişimini görenler ise "gittikçe güzelleşmiş", "yıllar yaramış", "küçüklükten belliydi" gibi yorumlarda bulunuyor.

İşte Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali...