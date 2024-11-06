Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i bakın şimdi nasıl görünüyor

Yağmur Dinç

1998 yılında Star TV'de başlayan ve 6 sezon süren Üvey Baba dizisi, yayınlandığı yıllara damga vurdu.

Kemalettin Tuğcu'nun Üvey Baba adlı romanından TV'ye uyarlanan dizi, 204 bölüm ekrana geldi.

Halil'i Lamia'sı ve Semiha'sıyla kült olan bu dizi, milyonların çocukluğunda iz bıraktı.

Şemsi İnkaya, Melike Öcalan, Burçin Abdullah, Tunca Yönder gibi isimlerin yer aldığı dizi; alkolik bir babanın miras uğruna kızını öldürmek istemesini konu almıştır.

Dizinin unutulmaz karakteri ise başrol karakteri Halil...

Çocuklarına ve eşine hayatı zulmeden Halil'e ise usta oyuncu Şemsi İnkaya hayat verdi.

Ünlü oyuncunun son hali ise dizinin tutkunları tarafından merak konusu oldu.

85 YAŞINDA

Şimdilerde 85 yaşında olan Şemsi İnkaya, Üvey Baba'daki Halil rolüyle hafızalara kazındı.

Sinema hayatına 1970 yapımı Vur Patlasın Çal Oynasın filmiyle, televizyon oyunculuğuna ise 1989 yapımı Yarı Şaka Yarı Ciddi programıyla başladı.

Bir dönem, oyuncu Ayten Ermanla evli kalan Şemsi İnkaya, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.