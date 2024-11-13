Üvey Baba'nın Lamia'sı son haliyle olay yarattı! İşte Burçin Abdullah'ın son hali..

Hüseyin Topuz

Bir döneme damga vuran "Üvey Baba" dizisi 6 sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitlemiş ve Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Sevilen dizide "Lamia" karakteriyle tanınan oyuncu Burçin Abdullah'ın son hali merak uyandırdı.

Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteri ile hafızalara kazınan Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burçin Abdullah'ın yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kariyeri boyunca birçok projede daha yer alan Burçin Abdullah son olarak 2021-2022 yılları arasında Kalp Yarası isimli dizide rol aldı.

Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan 37 yaşındaki Burçin Abdullah'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor.

İşte Burçin Abdullah son hali..