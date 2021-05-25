Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı: 'Nicedir gayret ettiğimiz Kuvel Seferi’ne nihayet çıkmaktayız’

TRT1 ekranlarında yayımlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, son bölümü ile nefesleri kesti. Dizinin merakla beklenen 34. bölümünden ilk fragman yayımlandı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran ve başrollerinde Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Mehmet Özgür ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, 33. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Nefes kesen aksiyon sahneleri ve Melikşah'ın Mitras ile mücadelesi büyük beğeni toplarken Baturalp'in Kınık Obası'na gelmesi ise geceye damga vurdu.

Dizinin sıkı takipçileri, ''Uyanış Büyük Selçuklu 34. yeni bölüm fragmanı yayımladı mı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Bomba gibi bir sezon finali bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 34. yeni bölümünden ilk tanıtım fragmanı yayımlandı.

İşte, Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı...

Uyanış: Büyük Selçuklu 34. Bölüm 1. Ön İzleme İZLE

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT 1’in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm tanıtımı nefes kesti. Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm tanıtımında, yeni sefer hazırlığının yapılması merak uyandırdı.

Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm tanıtımına Melikşah'ın söylediği, ''Nicedir gayret ettiğimiz Kuvel Seferi’ne nihayet çıkmaktayız.'' sözü damga vurdu.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT 1'in kısa sürede hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 33. bölümünde nefes kesen anlar yaşandı.

Nizamülmülk'ün Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk’ü kıstırması dikkat çekti. Tacülmülk’ün ihanetinin merak uyandırdığı Uyanış Büyük Selçuklu 33. son bölüme Başulu’nun yıllarca yaşadığı sıkıntılardan ötürü Sultan Melikşah’ı suçlayan Baturalp’ın gelişi damga vurdu.

Mitras’ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras’ı alt ederken, son bölümde dikkat çeken gelişmelerden biri de Melikşah Kanunnamesi oldu.