Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali ne zaman? Ekranlara ara veriyor...

TRT1 ekranlarında yayımlanan ve Melikşah dönemini anlatan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Peki Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali ne zaman?

Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarına gelen ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran tarih temalı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin her bölümü büyük heyecana sahne oluyor.

Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Mehmet Özgür ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu, sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Dizinin hayranları, Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da merak ediliyor.

Peki, Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali ne zaman? İşte Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali tarihi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte diziler, birer birer sezon finali ya da final kararı aldıklarını izleyicilere duyuruyor.

TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve yayımlandığı güne damgasını vuran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde de sezon sonu için geri sayım başladı.

Önceki akşam izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Uyanış Büyük Selçuklu'nun 31 Mayıs Pazartesi günü yayımlanacak olan 34. bölümle birlikte ekranlara ara vereceği açıklandı.

Toplamda 4 sezon olarak planlanan dizinin yeni sezonunun başlayacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.