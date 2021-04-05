TRT 1'in büyük bir ilgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Turahan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ogün Kaptanoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Peki, Ogün Kaptanoğlu kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Dizinin fragmanında görülen Turahan karakteri ise izleyicilerin gözünden kaçmadı. Dizinin sıkı takipçileri, Turahan karakterini canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu'nun hayatı ile ilgili araştırmalarına başladı.

Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Turahan karakteri kimdir? Ogün Kaptanoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Ogün Kaptanoğlu hakkında bilgiler..

OGÜN KAPTANOĞLU KİMDİR?

29 Aralık 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ogün Kaptanoğlu, ilk, orta ve lise eğitimlerini İzmir'de tamamlamıştır. Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol ve yüzücülük ile ilgilenmiş ve bu dönemlerde ajanslarda modellik yapmaya başlamıştır.

6 yıl modellik yapan Kaptanoğlu, televizyonlardan gelen tekliflerle iki ayrı konseptte programlar sunmaya başlamıştır. Bu dönemde 3 ayrı reklam filminde de oynamış ve 2003 yılında 'Hababam Sınıfı Merhaba' adlı filmde rol almıştır. Bunu takip eden Hababam Sınıfı serisinde yardımcı oyuncu olarak görev alan Kaptanoğlu, ulusal kanallarda ve dizilerde oyunculuğunu sürdürmüştür.

2006 yılında senarist Osman Dikiciler'in tavsiyesi üzerine yönetmen Aytan Gönülşen'in 'Kardan Adamlar' adlı filminde Hazım Körmükçü ile ilk başrol oyunculuğu performansını göstermiştir. Bu film ile 2006 Antalya Film Festivali'nde yarışmış ve hemen akabinde Kartal Tibet'in yönetmenliğinde 'Amerikalılar Karadeniz'de' adlı filmde rol almıştır.

Oyunculuk alanında üstün başarılara imza atan Ogün Kaptanoğlu, bu dönemde İstanbul'a yerleşmiş ve oyunculuk kariyerine 'İstiklal Harp Hikâyeleri' adlı projelerde 'Şehit Şerife Bacı' televizyon filminde başrol oynayarak devam etmiştir.

Birçok yapım da rol almış olan Ogün Kaptanoğlu, oyunculuğun yanı sıra serbest dalış, dağcılık ve motor sporları ile de ilgilenmektedir.

OGÜN KAPTANOGLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER

Deli Gönül – 2017

Karagül – 2013

Ay Tutulması – 2011

Tek Türkiye – 2007

Senin Uğruna – 2007

Parmaklıklar Ardında – 2007

Taşların Sırrı – 2006

Büyük Buluşma – 2004

FİLMLERİ