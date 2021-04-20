Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman yayımlanacak?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman yayımlanacak?

Her hafta pazartesi günü izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta ekranlara gelmedi. Seyirciler, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayımlanacak sorularına yanıt arıyor.

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Kısa süre önce ekrana gelen 29. yeni bölüm fragmanında pazartesi akşamı yayımlanacağı yer alıyordu. Ancak izleyiciler, saat 20:30'da TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yerine farklı bir programla karşılaştı.

Merakla yeni bölümü bekleyen seyirciler, 'Uyanış Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman?' sorusunu araştırıyor.

Peki, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar..

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Uyanış Büyük Selçuklu’nun 29. bölümü yayımlanmadan önce duyuru yapıldı. Yapımcı Emre Konuk Twitter hesabından, ''Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz.'' açıklaması yaptı.

Tekrar bölümünün ardından 29. bölüm fragmanı ekrana geldi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 29. BÖLÜM NE ZAMAN?

Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü 26 Nisan 2021 tarihinde yayımlanacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Hasan Sabbah ve Batıniler, Başulu’yu tuzağa düşürüp onu kaçırmışlar, öte yandan büyük bir kumpas kurup Şelemzar’ı ele geçirmeyi başarmışlardı. Diğer taraftan Sencer, Başulu’nun kaçırıldığını ve Livya’nın yaralanmasına sebep olan kişinin Efruz olduğunu ve Efruz’un Sabbah’a çalışan kıdemli bir Batıni olduğunu öğrenmişti.

Başulu’yu Batınilerin kaçırdığını anlayan Sencer, Efruz’u yakalamak için Şelemzar Darüşşifası’na doğru yola koyulmuştu. Başulu’nun Sabbah’ın elinde olduğunu öğrendiklerinde Şelemzar’ı alamayacaklarını anlayıp Sabbah’ın Başulu’yu serbest bırakmak için istediği Nizar’ın Hilati’ni getirmeyi kabul etmek zorunda kalmışlar ve Melikşah’ın huzuruna çıkıp bir bahaneyle Nizar’ın Hilati’ni istemişlerdi.

Melikşah, kısa bir süre sonra Sencerlerin gizli yürüttükleri bu harekâtı öğrenmiş ve Nizar’ın Hilati’ni vererek Sencerlerden gizli olarak Sabbah’a bir tuzak kurmuş ve sırrın aşikâr olma vetiresini bu şekilde başlatmıştı.

Melikşah’ın kurduğu tuzağın neticesinde Sabbah hem hilatten hem de Başulu’dan olmuştu. Çünkü Melikşah, Başulu’yu Şelemzar’dan kaçırtmayı başarmıştı. Sencer, Nizamülmülk, Tapar ve Melikşah saraya dönmüşlerdi.

Başulu, Melikşah’ın karşısına gelmişti. Başulu mecbur kalıp yüzündeki peçeyi indirince uzun yıllar sonra ilk kez Başulu ve Melikşah, birbirlerinin yüzünü görmüşler ve sır açılmıştı. Yıllar önce bu sırrı tertipleyen ve Melikşah’ın tahta çıkmasını sağlayan Nizamülmülk, sultana yalan söylediği için nasıl bir hükümle karşılaşacaktır?

Melikşah, yanına kadar yükselip yine de kendisinden saklanan Sencer’i ve Melikşah’ın kendisini öldü bilmesine tahammül edip saklanmayı sürdüren Başulu’yu affedecek midir?

Öte yandan sırrın açılması çok hızlı bir şekilde tüm Selçuklu hanedanına yayılacaktır. Selçuklu Hanedanı üyeleri Başulu’nun yaşadığı ve Sencer’in gizli bir veliaht olarak ortaya çıkmasını nasıl karşılayacaktır?

Sırrı Melikşah’tan daha önce öğrenen ve sırrın açılmaması için Başulu’nun kurtarılmasına mani olmak isteyen ve başarılı olamayan Terken’in Başulu’ya karşı düşmanca tavrı eyleme dönüşecek midir?