Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni dönem: Ünlü oyuncu diziye dahil oldu

Barış Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyiciler Barış Arduç'un hayatını araştırıyor. Peki, Barış Arduç kimdir?

Her pazartesi TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen tarih temalı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni yayın dönemine bomba gibi girmeye hazırlanıyor.

Dört sezon olarak çekilmesi planlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna başarılı oyuncu Baruş Arduç dahil oldu. Barış Arduç, dizinin ikinci sezonunda Sultan Alparslan'a hayat verecek.

Dizide Melikşah döneminin anlatıldığı birinci sezon son bulurken önümüzdeki üç sezon Sultan Alparslan dönemi işlenecek. Geriye dönük anlatımla devam edecek dizide, ilk sezon oyuncuları diziye veda edecek.

Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Barış Arduç kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Barış Arduç hayatı hakkında bilgiler...

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre'nin Scherzingen şehrinde dünyaya gelmiştir. Daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır.

Liseden mezun olduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisi'ni kazanmış fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri dönmüştür. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile'de 8 yıl cankurtaranlık yapmıştır.

Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi almıştır. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katılan Arduç, profesyonel oyunculuğa adım atmıştır.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde boy gösterdikten sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol almıştır.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştiren Arduç, daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol almıştır.

Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan başarılı oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.

1.82 metre boyunda, 78 kilo ve Terazi burcu olan Barış Arduç, kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile -evlidir.

BARIŞ ARDUÇ FİLMLERİ VE DİZİLERİ