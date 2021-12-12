Uyanış Büyük Selçuklu'dan Kardeşlerim'e bomba transfer! O isim dizideki dengeleri altüst edecek

Uyanış Büyük Selçuklu'dan Kardeşlerim'e bomba transfer! O isim dizideki dengeleri altüst edecek

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, yaşanan ayrılıkların ardından bomba bir transfer gerçekleştirdi. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu'da rol alan Ogün Kaptanoğlu, Kardeşlerim'in kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Fadik Sevin Atasoy, Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimleri buluşturan NGM Medya imzalı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyici ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Dramatik hikayesiyle dikkat çeken dizi, kardeşlerin en büyüğü Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı ve Melisa'ya hayat veren Damlasu İkizoğlu'nun ayrılığıyla sarsılmıştı.

Dizinin çok önemli iki başrol oyuncusunun vedası, izleyicilerde şok etkisi yaratırken hikayenin gidişatını değiştirecek bomba bir transfer haberi daha geldi.

OGÜN KAPTANOĞLU KARDEŞLERİM'DE

Diriliş Ertuğrul dizisiyle adından söz ettiren ve son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melik Turanşah karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Ogün Kaptanoğlu, Kardeşlerim dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ogün Kaptanoğlu, anne ve babasını arka arkaya kaybettikten sonra dört kardeşin hayatta kalma mücadelesini ekranlara taşıyan dizide, Berk'in babası Resul Özkaya karakterine hayat verecek.

Yaşanan ayrılıkların ardından diziye yeni bir soluk getirecek olan Resul Özkaya karakterinin, Berk ile Aybike'nin ilişkisini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.